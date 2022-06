Stranger Things 4, le lettere di Max: Sadie Sink ne conosce il contenuto?

La più recente stagione della serie hit Netflix, Stranger Things 4, ha esordito co l botto, segnando il record di serie più vista di sempre su Netflix e trascinando in vetta alla top 10 tutte le stagioni di Stranger Things, grazie a nuovi personaggi e brillanti archi narrativi.

Una delle migliori performance della quarta stagione (o almeno degli episodi visti finora) è quella di Sadie Sink che torna a interpretare Max: temendo di non poter più scampare al demone del Sottosopra, Max si prepara a salutare tutti i suoi amici e familiari. Lo fa con delle lettere individuali di cui ancora non è noto il contenuto: ma Sadie Sink sa che cosa c'è scritto?

Durante una recente intervista con Variety, la giovane attrice statunitense ha rivelato di essere completamente all'oscuro del contenuto delle lettere ma di essersi fatta alcune idee nell'attesa di scoprirlo nei prossimi episodi: "Non ne so nulla! Ho provato a immaginarlo e ho un'idea di ciò che Max avrebbe voluto dire a ogni singola persona. Non so quali saranno i piani per la stagione 5, ma muoio dalla voglia di saperlo! Voglio che ci sia una scena in cui si leggano le lettere".

Di certo, qualunque cosa Sadie Sink abbia immaginato è stata più che sufficiente per ispirare l'incredibile performance nella ormai iconica scena di Max in Stranger Things 4: "Credo che sia così tipico di Max essere in grado di guardare letteralmente la morte in faccia, ma al tempo stesso non essere in grado di dire dal vivo a una persona quanto significhi per lei o avere una conversazione sincera con qualcuno" ha aggiunto l'attrice.

Nella speranza di scoprire presto il contenuto delle missive di Max, non ci resta che riscoprire la hit degli anni '80 Running Up That Hill di Kate Bush, tornata in vetta alle classifiche grazie alla serie Netflix. Gli ultimi due episodi di Stranger Things 4 debutteranno il prossimo 1° luglio!