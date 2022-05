Stranger Things 4, Mad Max ha una connessione con il Sottosopra? Parla Sadie Sink

Il trailer di Stranger Things ci ha permesso di rincontrare nuovamente la banda di amici più amata di Netflix ma come molti hanno notato, c'è un curioso particolare riguardante Mad Max che sta facendo molto discutere e a tal proposito è intervenuta la sua interprete Sadie Sink.

Nel video promozionale si vede infatti la giovane ragazzina dai capelli rossi che fluttua improvvisamente nell'aria dinnanzi alla tomba di suo fratello e questo ha fatto presuppore che nonostante sia morto, Billy continua ad essere connesso al Mind Flayer e può quindi in qualche modo possedere anche Max.

Sulla questione Sadie Sink non si è voluta sbilanciare e dopo aver sottolineato di non poter di nulla di più, ha anticipato semplicemente che l'episodio in cui vedremo Mad Max fluttuare sarà veramente qualcosa di pazzesco.

Intervistata da PEOPLE ha detto: "Non posso dire nulla su quanto avete visto. Posso solo dire che questo è un episodio davvero pazzesco".

D'altro canto, anche le immagini promozionali di Stranger Things 4 suggeriscono che Max abbia in qualche modo una forte connessione col Sottosopra. Se ripensiamo al poster della terza stagione infatti, vediamo i bambini Hawkins che guardavano i fuochi d'artificio nel corso di una festa, mentre Will (Noah Schnapp) e Eleven (Millie Bobby Brown), che sono particolarmente legati al Sottosopra, si guardano alle spalle. Il poster della quarta stagione rispecchia questo stesso schema, mostrando Max che guarda dietro di sè con un chiaro riferimento ad minaccia ancora ignota, e questo fa pensare per l'appunto che la ragazzina abbia in qualche modo una connessione con questa particolare dimensione.