Stranger Things 4, Matthew Modine commenta QUEL colpo di scena

La quarta stagione di Stranger Things si è ormai conclusa, e ci sono ancora tante domande a cui lo show deve dare una risposta. Matthew Modine, intanto, ne ha di sue riguardo a un particolare risvolto della trama...

Non siamo gli unici a volere risposte dalle serie tv al termine di una stagione, specialmente dopo una stagione esplosiva come Stranger Things 4, che ci ha lasciato da poche settimane in attesa del suo capitolo conclusivo (che tuttavia non sappiamo ancora quando arriverà).

Anche l'interprete del Dr. Brenner Matthew Modine si interroga infatti sul destino dei vari personaggi, e in particolare il suo, dato che ci crede poco che sia davvero morto, e vi spiega anche il perché.

"No, non direi che è morto perché non vorrei che fosse morto" ha raccontato l'attore ai microfoni di Vulture, aggiungendo delle interessanti osservazioni "Tre cose mi incuriosiscono non poco: Come ha fatto a sopravvivere al Demogorgone? Come è sopravvissuto a Uno? E quando Undici cerca di usare i suoi poteri contro il Dr. Brenner dopo aver fatto saltare in aria tre guardie, lui si gira verso di lei senza il minimo tentennamento e dice 'Non pensavi mica che sarebbe stato così semplice?'. Non riusciva a far sì che con lui funzionasse. Brenner nasconde forse qualcosa?".

E voi, siete d'accordo con Modine? E per quali domande attendete ancora risposte dalla quinta e ultima stagione di Stranger Things? Fateci sapere la vostra nei commenti.