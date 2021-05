Stranger Things 4, Maya Hawke sulla pandemia: 'Prima di vaccinarmi ero terrorizzata'

Dopo alcuni tweet degli sceneggiatori, ci aspettavamo novità su Stranger Things, e non siamo stati delusi: è arrivato infatti un nuovo teaser di Stranger Things 4, grazie al quale sappiamo che la nuova stagione della serie è più vicina. La produzione è stata ostacolata anche dal Covid, come ha raccontato Maya Hawke in una recente intervista.

L'attrice figlia d'arte, che in Stranger Things interpreta Robin, ha ricordato le riprese in piena pandemia, definendole per lei "surreali", almeno finché non è riuscita a vaccinarsi e di conseguenza ad affrontare il set con maggiore tranquillità.

"Sono andata ad aspettare fuori dai centri di vaccinazione, sperando che ne avanzasse qualcuno di quelli che avrebbero poi dovuto buttare via" ha spiegato Maya Hawke a The Hollywood Reporter. "E alla fine è successo. Così ho ricevuto un vaccino circa un mese fa, e fino a quel momento non mi sono sentita completamente a mio agio."

Secondo l'attrice, anche se tutti sul set rispettavano coscienziosamente le misure di sicurezza, "è un lavoro in cui si è molto esposti. Sei sul set e del fluido deve uscire dalla tua faccia. Devi piangere, urlare e sputare, e non puoi indossare una maschera mentre lo fai. Non puoi indossare una maschera davanti alla telecamera se racconti una storia degli anni '80. Quindi avevo molta paura."

Maya Hawke sa di sapere di essere potenzialmente contagiosa anche da vaccinata, ma almeno, ha concluso, "quei pensieri e quei rumori nella mia testa si sono un po' ammorbiditi dopo il vaccino."