Stranger Things 4, Maya Hawke: 'la lunga attesa per i nuovi episodi sarà ripagata'

Maya Hawke ha recentemente promesso che l'attesa prolungata per la quarta stagione di Stranger Things verrà ripagata e attendere tutto questo tempo ne verrà la pena. Dichiarazioni che non fanno altro che aumentare l’hype dei fan dopo la diffusione del nuovo teaser trailer della quarta stagione.

Nonostante la produzione sia iniziata originariamente all'inizio del 2020, i dettagli sulla trama sono stati tenuti ben nascosti. Le riprese sono state interrotte l’anno scorso a causa della pandemia di COVID-19 ma quei ritardi hanno permesso ai creatori Matt e Ross Duffer di sviluppare più a fondo la nuova stagione, ponendo le basi per i nuovi episodi come alcuni dei migliori di sempre per lo show che ha debuttato nel 2017.



"Non sono autorizzata a dirvi quando finiamo le riprese, ma posso dirvi che il livello di impegno, interesse e dettagli che hanno avuto i fratelli Duffer e il tempo che hanno dedicato alle sceneggiature, e il fatto che gli attori abbiano avuto più tempo di pensare ai loro personaggi, renderà fantastica questa quarta stagione", ha detto Hawke, interprete di Robin, in un’intervista a Collider.



"E sono così orgogliosa del lavoro che tutti stanno facendo e non vedo l'ora che la gente veda questa stagione. Sarà una lunga attesa, ma penso che ne varrà la pena" ha concluso.



Anche un'altra delle star della serie, Natalia Dyer (Nancy Wheeler), è rimasta colpita dalla qualità delle sceneggiature della quarta stagione.



"Normalmente, riceviamo le prime sceneggiature, e poi devono continuare a scrivere a causa del programma", ha detto l’attrice a The Hollywood Reporter. "E ci vuole un po' per creare una sceneggiatura. Quindi, normalmente, continuano a scrivere mentre giriamo, ma sembra che abbiano avuto abbastanza tempo questa volta. Penso che forse sia stata una benedizione per gli scrittori, in qualche modo, perché hanno avuto il tempo di sedersi, pensare e creare".



Nonostante l'entusiasmo del cast della troupe e dei fan, la data di uscita della quarta stagione di Stranger Things non è ancora stata fissata e David Harbour ha contribuito a incuriosire i fan con il suo commento al trailer di Stranger Things. Siete impazienti di vedere i nuovi episodi? Fatecelo sapere nei commenti!