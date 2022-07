Stranger Things 4, Metallica come Kate Bush: Master of Puppets in testa alle classifiche

Stranger Things ha riportato in voga ancora una volta alcuni brani di successo degli anni '80 finiti un po' nel dimenticatoio, e dopo lo straordinario risultato ottenuto da Running Up That Hill di Kate Bush anche Muster of Puppets dei Metallica sta scalando le classifiche internazionali.

Secondo un rapporto di Luminate ottenuto da Variety, durante la settimana successiva al rilascio del volume 2 della quarta stagione della serie Netflix , gli stream on-demand per la canzone metal del 1986 sono aumentati del 650,3%. La settimana prima dell'uscita degli ultimi due episodi, i flussi audio e video per Master of Puppets si aggiravano intorno al 1.020.333, ma in seguito sono aumentati fino a 7.655.536. Tutto merito del concerto metal di Eddie Munson nel Sottosopra.

I Metallica sono entusiasti di Stranger Things e del successo ritrovato dal loro iconico brano che conferisce anche il titolo ad uno dei loro album più famosi. In un post sui social il gruppo ha voluto ringraziare personalmente i fratelli Duffer per il modo in cui sono riusciti a creare una scena tanto significativa utilizzando Master of Puppets.

"Il modo in cui i Duffer Brothers hanno incorporato la musica in Stranger Things è sempre stato di un livello elevatissimo, quindi siamo rimasti entusiasti non solo per l'utilizzo di 'Master of Puppets' nello show, ma anche per la scena così centrale costruita attorno ad essa. Eravamo tutti entusiasti di vedere il risultato finale e quando l'abbiamo fatto, siamo rimasti completamente sbalorditi".

Quale sarà la prossima hit riscoperta da Stranger Things? Per scoprirlo, non ci resta che attendere la stagione 5.