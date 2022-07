Stranger Things 4, i Metallica in concerto proiettano la scena di Eddie. Ecco il video!

Ad uno dei loro ultimi concerti, i Metallica hanno mostrato le clip dell'epico momento della quarta stagione di Stranger Things di Eddie Munson durante la loro esibizione di "Master of Puppets".

All'inizio di quest'estate, l'amatissimo show di Netflix Stranger Things è finalmente tornato sugli schermi, per la gioia del pubblico di tutto il mondo. La stagione 4 ha battuto numerosi record di streaming e uno dei nuovi volti della serie ha conquistato il cuore degli spettatori in pochissimo tempo. Joseph Quinn ha interpretato Eddie Munson, l'eccentrico leader del Hellfire club della Hawkins High School. La scena del suo sacrificio, preceduta dall' epica performance di "Master of Puppets" dei Metallica, ha riscosso un notevole successo e continua a far emozionare.

Durante un recente concerto, i Metallica hanno mostrato le clip con protagonista Eddie durante la loro esibizione di "Master of Puppets". Condivisa su Instagram dall'utente ewreckaa, vi lasciamo il post dell'esibizione del brano, che potete recuperare in calce alla notizia.

Da allora la scena della quarta stagione si è affermata come uno dei momenti più iconici di Stranger Things, con molti che hanno elogiato i creatori dello show, i fratelli Duffer, per la loro scelta della colonna sonora.

Per concludere, ecco le parole dei fratelli Duffer sulle scene in digitale di Stranger Things 4.