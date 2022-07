Stranger Things 4: i Metallica duettano con Eddie nel nuovo video di Master of Puppets

I Metallica continuano a cavalcare l'onda mediatica dopo il finale di "Stranger Things". La band ha pubblicato un nuovo video su TikTok che vede i quattro membri “duettare” con il personaggio di Eddie dello show suonando “Master of Puppets”, la canzone del 1986 tornata al successo grazie allo show.

Sul lato sinistro del video, dalla durata di un minuto, vediamo tutti e quattro i membri dei Metallica suonare la traccia nella sala prove, mentre nell'altro lato scorre la scena in cui Eddie Munson ( Joseph Quinn) suona il brano con la sua chitarra nel Sottosopra per distrarre i Demobats e salvare i suoi amici.

Il video di TikTok del gruppo è stato condiviso sui social media dalla pagina ufficiale di Netflix, che ha scritto: "attualmente sto perdendo la testa per il duetto dei Metalica con Eddie Munson in Master of Puppets!".

Nel finale della quarta stagione, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Stranger Things 4 Vol.2, Eddie Munson, impugnando una chitarra, suona la canzone dei Metallica del 1986 nel tentativo di attirare l'attenzione di alcuni pipistrelli demoniaci durante la battaglia finale contro Vecna ​​(Jamie Campbell Bower).

L'utilizzo della canzone era comunque noto alla band: infatti, il bassista dei Metallica Robert Trujillo ha precedentemente postato che è stato il figlio diciassettenne Tye Trujillo a ricreare il riff della canzone per lo show, con Master of Puppets che è diventata prima in classifica su iTunes.