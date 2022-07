Stranger Things 4, i Metallica entusiasti per Master of Puppets!

I Metallica sono ufficialmente tra i nuovi fan di Stranger Things. L'utilizzo spettacolare del loro brano "Master of Puppets" nel finale della serie è stato definito dalla band un "incredibile onore".

In un post su Instagram, che vi lasciamo in calce alla notizia, la band scrive: "Il modo in cui i Duffer Brothers hanno incorporato la musica in Stranger Things è sempre stato di livello superiore, quindi siamo rimasti entusiasti non solo per l'utilizzo di 'Master of Puppets' nello show, ma anche per la scena così centrale costruita attorno ad essa. Eravamo tutti entusiasti di vedere il risultato finale e quando l'abbiamo fatto siamo rimasti completamente sbalorditi".

Nel finale della quarta stagione, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Stranger Things 4 Vol.2, Eddie Munson, impugnando una chitarra, suona la canzone dei Metallica del 1986 nel tentativo di attirare l'attenzione di alcuni pipistrelli demoniaci durante la battaglia finale contro Vecna ​​(Jamie Campbell Bower).

L'utilizzo della canzone era comunque noto alla band: infatti, il bassista dei Metallica Robert Trujillo ha precedentemente postato che è stato il figlio diciassettenne Tye Trujillo a ricreare il riff della canzone per lo show, con Master of Puppets che è diventata prima in classifica su iTunes.

"Questo è il mio ragazzo! Orgoglioso di te Tye!", ha scritto Trujillo su Instagram. "Il finale di Stranger Things è stato distrutto con 'Master of Puppets'..."