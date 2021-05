Stranger Things 4, le migliori anticipazioni sulla trama della nuova stagione

Tra non molto tempo speriamo di poter tornare a Hawkins e dare finalmente un’occhiata alla quarta stagione della serie di successo targata Netflix, Stranger Things. Lo show ha debuttato nel 2016 conquistando il mondo intero grazie ad una storia avvincente, personaggi straordinari e tanta nostalgia per gli anni ’80.

Sfortunatamente, non è stata ancora fissata una data d’uscita per la quarta stagione di Stranger Things. Tutti noi speriamo di poterla vedere entro la fine del 2021 ma i nuovi episodi potrebbero slittare al 2022 a causa dei ritardi dovuti alla pandemia di COVID-19.

Nell’attesa però possiamo dare un’occhiata ad alcune anticipazioni sulla trama e il cast che ci giungono direttamente dal set, i social e dal teaser trailer di Stranger Things rilasciato qualche mese fa.

Cast

Innanzitutto Jim Hopper (David Harbour) è ancora vivo, proprio nel teaser possiamo vederlo lavorare nel campo innevato della Kamchatka, con la testa rasata. Anche se non sorprende che sia vivo, i fan in precedenza pensavano che potesse essere rimasto bloccato nel Sottosopra ma sembra che non sarà così e la quarta stagione potrebbe fornirci anche alcuni dettagli sul suo passato.



Ovviamente insieme a lui torneranno nel cast anche Noah Schnapp (Will), Millie Bobby Brown (Undici) Caleb McLaughlin (Lucas), Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike) e Sadie Sink (Max).

Winona Ryder tornerà nei panni di Joyce Byers e anche Charlie Heaton, Natalia Dyer e Joe Keery, i cui personaggi dovrebbero essere studenti universitari adesso, torneranno tutti.

Maya Hawke (Robin) tornerà per la quarta stagione, insieme a Cara Buono che interpreta Karen Wheeler infine Brett Gelman (Murray) e Priah Ferguson (Erica) sono stati promossi a regular della serie. Dacre Montgomery probabilmente non tornerà, poiché il suo personaggio, Billy, è stato ucciso dal Mind-Flayer nella terza stagione.

Faremo la conoscenza anche di 8 nuovi personaggi, tra cui il nuovo migliore amico di Jonathan, un fattorino della pizza di nome Argyle (Eduardo Franco), Yuri (Nikola Djuricko) un imprevedibile contrabbandiere russo, Jason Carver (Mason Dye) un nuovo atleta alla Hawkins High School, Dmitri (Tom Wlaschiha) una guardia carceraria russa, Victor Creel (Robert Englund) un uomo imprigionato in un ospedale psichiatrico, Peter Ballard (Jamie Campbell Bower) l’inserviente dell’ospedale psichiatrico, Sullivan (Sherman Augustus) un colonnello che crede di poter fermare il male Hawkins e Eddie Munson (Joseph Quinn) capo del D&D Club ufficiale dell'Hawkins High.



Tutti loro sicuramente aggiungeranno nuove trame e nuovi problemi per i nostri protagonisti.

Trama

Alla fine della terza stagione il gruppo di amici si è diviso, Joyce Byers ha lasciato Hawkins con Will e Undici. Mike, Dustin, Lucas e Max sono rimasti in città con Nancy, Steve, Robin ed Erica. Probabilmente la quarta stagione esplorerà queste nuove dinamiche e la lontananza del gruppo. Inoltre i ragazzi stanno crescendo e attraversando l’adolescenza, un periodo certo non semplice, perciò dovremmo aspettarci delle sorprese oltre che una nuova minaccia che incomberà su Hawkins che li porterà ad unire nuovamente le forze.



La relazione tra Mike ed Undici sarà messa a dura prova. Max e Lucas stavano ancora insieme alla fine della terza stagione mentre Steve era single dopo che Robin era uscito con lui. Anche la relazione tra Dustin e Suzie potrebbe far parte della stagione e regalarci altri dolcissimi momenti.



Nancy e Jonathan staranno ancora insieme ma dovranno fare i conti con la vita al college e la distanza. E per quanto riguarda Joyce non sappiamo se avrà un altro interesse amoroso o finalmente ci sarà una svolta con Hopper.



Per quanto riguarda Undici invece la quarta stagione potrebbe concentrarsi su come e in che modo riprenderà i suoi poteri perduti dopo la battaglia nel centro commerciale avvenuta nella terza stagione.



La quarta stagione di Stranger Things è probabilmente la produzione più attesa di Netflix al momento ma forse l'attesa sarà ancora lunga prima di poter vedere i nuovi episodi, nel frattempo potete scoprire perché Barb e Nancy di Stranger Things si chiamano così e dove si trova la cittadina di Hawkins di Stranger Things nei nostri approfondimenti.