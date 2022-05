Stranger Things 4: Millie Bobby Brown condivide un nuovo fumettoso poster della serie

Millie Bobby Brown ha condiviso sul suo profilo Instagram un nuovissimo poster di Stranger Things 4, decisamente molto colorato e "fumettoso" e che include tutti i personaggi principali dello show. La protagonista indiscussa della serie evento Netflix ha poi rimandato l'appuntamento con i fan al 27 maggio, il giorno dell'uscita della prima parte.

Come detto, il poster è realizzato nello stile della copertina di un fumetto e ritrae tutti i personaggi della Stagione 4 che verrà distribuita sulla piattaforma digitale Netflix in due tronconi: il 27 maggio la Parte 1 e il 1° luglio la Parte 2.

Di recente, il produttore dello show Shawn Levy ha rassicurato i fan che hanno aspettato a lungo per questi nuovi episodi, rivelando che Stranger Things 4 sarà sconvolgente ed epica: "E' stato davvero brutto far aspettare il pubblico così a lungo per la quarta stagione" ha affermato, "anche se può sembrare una frase fatta, vi renderete conto una volta vista la portata della quarta stagione che è valsa davvero la pena aspettare".

Non solo, i due registi, i Duffer Brothers, hanno rivelato di essersi consultati con Vince Gilligan, co-creatore di Breaking Bad e Better Call Saul insieme a Peter Gould. Un confronto, quello con Gilligan, in seguito al quale il finale sarebbe diventato "più interessante ed entusiasmante rispetto a quello originariamente immaginato da me e Ross", secondo le parole di Matt Duffer. L'autore di Stranger Things ha poi proseguito: "Sappiamo qual è il finale. È possibile che cambi, ma penso sia improbabile perché è un finale che ci sembra, e ci è sempre sembrato, quello giusto. E anche in un certo senso inevitabile".

Non ci resta che attendere con impazienza ancora per due settimane circa. Di seguito il post condiviso da Millie Bobby Brown.