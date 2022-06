Stranger Things 4, Millie Bobby Brown diventa Eleven in questo video dal dietro le quinte

Il percorso di crescita di Eleven è stato uno degli elementi portanti di Stranger Things 4. In questa nuova stagione abbiamo visto il personaggio interpretato da Millie Bobby Brown alle prese con una nuova città ed una nuova vita e ora, in un video pubblicato su Instagram possiamo vedere come l'attrice si trasforma nella sua ragazzina prodigiosa.

Nonostante non siano necessarie protesi particolari, il trucco e parrucco di Eleven richiede una notevole quantità di tempo. Infatti, Millie Bobby Brown deve essere prima di tutto trasformata nella giovane adolescente con abilità psicocinetiche attraverso una base di fondotinta e correttore per conferirle il caratteristico colorito di El poi, si passa ai capelli che, rispetto alle prime stagioni non sono più rasati ma realizzati per mezzo di una parrucca che viene posta a copertura dei capelli naturali dell'attrice tenuti fermi attraverso l'utilizzo di una massiccia quantità di gel. Vengono anche coperti i buchi alle orecchie di Millie Bobby Brown visto che la sua controparte nello show Netflixz non li possiede.

Sicuramente questi procedimenti non sono lunghi e impegnativi come quelli che hanno portato alla realizzazione di Vecna in Stranger Things 4. Il nuovo villain della serie è stato infatti realizzato per mezzo di un calco in gesso che ha permesso la creazione di oltre 25 protesi che sono stati poi applicate all'attore che lo interpreta.

Al di là del grandioso lavoro svolto nel dietro le quinte, cosa ne pensate di questa penultima stagione? Ditecelo nei commenti.