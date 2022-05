Stranger Things 4, Millie Bobby Brown e Noah Schnapp assicurano: 'Finale da urlo!'

E' sempre più vicino il debutto di Stranger Things 4, con il Volume 1 in uscita su Netflix il prossimo 27 maggio, e in una recente intervista con Collider gli attori Millie Bobby Brown e Noah Schnapp hanno parlato proprio della nuova stagione, rivelando alcune anticipazioni sul finale "da urlo"!

Contro ogni previsione, gli attori hanno rivelato che la prima lettura dei copioni non li ha sorpresi più di tanto, perché ormai si aspettano di tutto e di più dai fratelli Duffer: "Non eravamo molto sorpresi, perché sappiamo che i fratelli Duffer spostano l'asticella sempre più in alto a ogni stagione" ha dichiarato Millie Bobby Brown. "E' molto diverso quando poi lo vedi in scena" ha aggiunto Schnapp.

I due interpreti hanno ammesso che Stranger Things è stato a lungo una gran parte della loro vita, che però inizia a volgere al termine: infatti Stranger Things 5 sarà l'ultima stagione della serie hit Netflix.

"E' sicuramente una cosa che facciamo fatica ad accettare. Non siamo ancora pronti" ha detto Noah Schnapp. "Sarà un addio davvero difficile quando arriverà il momento, ma credo che resteremo ognuno nelle vite degli altri e ci terremo in contatto. Questo show resterà impresso nelle nostre vite".

Nelle scorse ore anche i fratelli Duffer hanno rilasciato nuove dichiarazioni alla stampa, anticipando che il finale di Stranger Things 4 durerà due ore: "Più scrivevamo, più ci rendevamo conto di aver bisogno di più tempo per arrivare dove volevamo arrivare in termini di rivelazioni, anche perché la prossima stagione sarà l'ultima quindi è da questa stagione che iniziamo a tirare le somme" hanno rivelato a TheWrap, aggiungendo che gli episodi 7 e 9 saranno "dei veri e propri film".

Ed è proprio a proposito del finale di Stranger Things 4 che arriva la principale rivelazione da parte di Millie Bobby Brown: "Penso che i fan urleranno di sicuro. E' un finale davvero folle!".