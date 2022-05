Stranger Things 4, Millie Bobby Brown rivela: 'Non sono come Eleven, odio gli Eggos'

Il futuro di Eleven in Stranger Things 4 è ormai scritto e la sua interprete Millie Bobby Brown ha sorpreso tutti alla premiere dello show Netflix, ammettendo di non amare gli Eggos, i waffle di cui va ghiotta la giovane ragazzina di Hawkins.

Interrogata su cosa preferisse tra la pizza del marchio Surfer Boy Pizza e appunto gli Eggos, l'alimento surgelato da colazione prodotto dalla grande catena Kellogg's, Millie Bobbie Brown ha detto di preferire senza ombra di dubbio la pizza, anche perchè nonostante la molta pubblicità svolta per il marchio, nè lei nè la sua Eleven non hanno mai ottenuto alcun contratto.

“Surfer Boy Pizza. Non sono come Eleven, odio gli Eggos. Scusa, mi dispiace, ma non ho mai stipulato un accordo con il marchio, non ho mai firmato nulla con loro".

Intanto le prime reazioni a Stranger Things 4 confermano che lo show Netflix sarà più spaventoso che mai. I toni dark assunti da questa serie sono ormai cosa nota ai più ma, a quanto pare la critica è rimasta assai stupita dai risvolti noir di questa nuova stagione.

Vi ricordiamo che la prima parte di Stranger Things verrà rilasciata a partire dal prossimo 27 maggio mentre, per la seconda parte bisognerà pazientare fino al 1 luglio. Quali sono le vostre aspettative per i nuovi episodi? Ditecelo nei commenti.