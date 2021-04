Stranger Things 4, Millie Bobby Brown scherza con David Harbour sul web: 'Niente spoiler!'

Continuano le riprese della stagione 4 di Stranger Things, in cui per Gaten Matarazzo vedremo episodi da brividi, e nei giorni scorsi i fan hanno assistito a un divertente siparietto su Instagram tra David Harbour, che interpreta l'agente Hopper, e Millie Bobby Brown, la giovane interprete di Eleven.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, durante una pausa David Harbour ha iniziato una diretta. Lo possiamo vedere con addosso il costume di scena e con il make-up che simula ferite e lividi. L'attore ha esordito con un classico "Ciao a tutti, come va? Non faccio dirette Instagram da un po', penso di avere solo tre minuti e mezzo prima di tornare sul set."

David Harbour ha poi continuato, fingendo di voler rivelare succosi spoiler sulla stagione 4 di Stranger Things, ben sapendo che il pubblico freme per sapere cosa è successo a Hopper. "Non credo che dovrei mostrarvi queste cose. Chi vuole sentire gli spoiler della quarta stagione? Fatemi leggere direttamente dal copione."

Naturalmente non si è lasciato scappare nulla, ma accorgendosi da un commento che Millie Bobby Brown era collegata alla diretta, l'attore è scoppiato a ridere. "Oh cavolo! Millie! Oh no! Millie, non dirlo a Netflix, non dire che sto facendo una diretta dal set. Leggerò solo le tue parti del copione, dirò a tutti cosa succede a Eleven in questa stagione!"

Successivamente anche Millie Bobby Brown si è unita al live, rimproverando simpaticamente il collega: "Adesso smettila con la diretta e torna al lavoro!"

"Sarò licenziato" ha concluso David Harbour, prima di lasciare il cellulare e tornare sul set di Stranger Things.