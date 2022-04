Stranger Things 4 e il misterioso countdown: trailer in arrivo domani?

Nelle scorse ore, sul canale Youtube della serie Netflix Stranger Things ha preso il via un misterioso countdown della durata complessiva di 24 ore, che promette di terminare con una altrettanto misteriosa rivelazione sulla quarta stagione dello show...

Protagonista del conto alla rovescia in livestream è un orologio a pendolo che scandisce lo scorrere del tempo e che si trova in un'area commerciale di cui il profilo Twitter di Stranger Things ha rivelato la posizione: nel tweet che potete vedere a fine articolo, infatti, ci sono delle coordinate, che indicano con precisione il luogo nella città di Santa Monica, in California.

Le inquadrature variano di poco, mentre intorno vediamo i passanti aggirarsi tra i negozi e in sottofondo si susseguono rumori a dir poco terrificanti. Ogni tanto, ai lati dell'orologio, posto al centro di un'area recintata, appaiono delle persone che indossano camici e tute con il logo dell'Hawkins National Laboratory: gli studiosi osservano e prendono nota, per poi sparire dall'inquadratura. Se siete curiosi di vedere con i vostri occhi ciò che accade in tempo reale, potete seguire il countdown nel player in alto!

La scadenza del countdown è fissata per le ore 16.00 di domani, ora in cui scopriremo quale sarà la grande rivelazione sulla stagione 4 di Stranger Things!

Dopo il teaser di Stranger Things 4 diffuso a inizio marzo, abbiamo in seguito visto alcune immagini ufficiali di Stranger Things 4, ma la data del debutto si fa sempre più vicina e potrebbe essere giunta l'ora dell'arrivo di un trailer ufficiale...

La quarta stagione di Stranger Things uscirà in due parti, con il Vol. 1 in arrivo il 27 maggio 2022 e il Vol. 2 atteso per il 1° luglio. A seguire, lo show si chiuderà con la quinta e ultima stagione di Stranger Things.