Stranger Things 4: Murray con un lanciafiamme nelle nuove foto della parte 2

Dopo l'arrivo del nuovo trailer di Stranger Things 4 Vol. 2, Netflix non ci lascia a bocca asciutta, e rilascia altre foto della prossima parte della stagione in arrivo a partire dal primo Luglio: in una di queste c'è Murray con un lanciafiamme!

Le foto in questione, che troverete in fondo all'articolo, sono state pubblicate dall'account Twitter ufficiale di Netflix Geeked e ci fanno vedere Max Mayfield, Eddie Munson, Murray Bauman e Nancy Wheeler mentre si preparano o partecipano a una grandissima battaglia. Qui, come già anticipato, vediamo Murray che combatte contro qualcosa con un lanciafiamme mentre Nancy brandisce un fucile in quello che sembra essere il Sottosopra.

La prima parte di Stranger Things 4 si è conclusa sul più bello. Scoperta infatti l'identità di Vecna, adesso le cose si fanno serie, e il coinvolgimento della stessa Undici diventa differente. Nel frattempo una parte della squadra è nel Sottosopra, dove comunica con chi è rimasto nella dimensione terrestre.

Questi episodi hanno letteralmente tenuto il pubblico incollato allo schermo, conquistando numeri incredibili a livello mondiale. Infatti Stranger Things 4 è la serie anglofona più vista su Netflix, e nella settimana tra il 23 e il 30 maggio ha collezionato ben 287 milioni di ore visualizzate. Adesso ci si aspetta almeno lo stesso numero di visualizzazioni per il secondo capitolo della season.