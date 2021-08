Stranger Things 4, Nancy Dyer: 'La nuova stagione sarà più dark e grandiosa'

Sebbene ci vorrà ancora un po' per vedere la quarta stagione di Stranger Things sui nostri schermi, il cast della serie ha ancora un bel po' di interviste a cui rispondere fino ad allora... E non è così semplice quando puoi dire poco e nulla. Vediamo allora come ha risposto questa volta Natalia Dyer.

L'interprete di Nancy Wheeler nella popolare serie Netflix Stranger Things è stata recente da W Magazine, e ovviamente non è potuta mancare la classica domanda che indagava sulla nuova stagione dello show.

Ancor più ovvia, però, è stata la vaghezza con cui l'attrice è stata costretta a rispondere...

"Non posso dire granché. È più grande, più dark e sarà grandiosa" ha affermato prima di farsi una consapevole risata "È una domanda così difficile, perché ogni volta è tipo 'Oh, posso dire questa cosa', ma poi 'Oh, non posso? Non sono sicura'. Sto davvero dicendo solo le cose più generiche possibili".

"È qualcosa che dico per ogni stagione, ma sono davvero entusiasta" continua poi "Credo che lo siano anche il resto del cast e della crew. Siamo tutti stupiti di essere riusciti a lavorare nonostante le circostanze. E vi dirò, ammiro ancora di più i ragazzi nel nostro show. Non sono più tanto dei ragazzini".

E ancora, nel tentativo di aggiungere qualche informazione in più: "E ci sono state cose sempre più grandi e folli stagione dopo stagione. Ma sono parzialmente particolarmente entusiasta per questa perché il modo in cui è stata girata è così differente, così dilatato. Capite cosa intendo? Ci sono cose filmate un anno e mezzo fa, ed è davvero assurdo lavorarci ancora ancora adesso. Ti viene da chiederti 'Che abbiamo girato? È stato così tanto tempo fa'".

"Ma sono davvero curiosa di vedere [il risultato finale], anche se ci vorrà un po'. Non sappiamo quando sarà, ma ovviamente, c'è il montaggio dopo la fine delle riprese, quindi ci vorrà ancora un po'" conclude.

Stranger Things 4 arriverà nel 2022 su Netflix.