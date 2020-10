Stranger Things 4, Natalia Dyer rivela: 'Faremo le cose in grande'

Nei giorni scorsi i fan della serie di Netflix hanno scoperto l'esistenza di tre nuovi personaggi in Stranger Things 4. In attesa di ulteriori informazioni a riguardo, vi segnaliamo questa intervista a Natalia Dyer.

L'interprete di Nancy Wheeler ha parlato dell'attesa quarta stagione, che ha subito un notevole ritardo a causa della pandemia di Coronavirus: le riprese infatti sarebbero dovute iniziare a marzo, ma lo stop ai lavori sui set americani ha costretto la produzione ad aspettare fino ad ottobre. Parlando con i giornalisti di "The Independent", Natalia Dyer ha commentato così le prossime puntate inedite: "Ad essere onesti, la sceneggiatura è fantastica, ogni volta alla fine di una stagione ci chiediamo come continuerà la storia? Cosa succederà? Poi ci arrivano i copioni successivi e diciamo semplicemente, wow, fantastico! Faremo le cose in grande, sarà fantastico!".

Per ora non sappiamo quando sarà possibile vedere gli episodi della quarta stagione, anche se in molti credono che la data di uscita più probabile sarà negli ultimi mesi del 2021, in attesa di scoprire come continuerà la storia di Undici, Mike e gli altri, vi segnaliamo questa notizia con alcune immagini scattate sul set di Stranger Things 4, invece ecco alcune nostre ipotesi delle prossime vicende dello show Netflix.