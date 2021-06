Stranger Things 4, Netflix annuncia le new entry della stagione e un prequel!

In occasione della terza diretta della Netflix Geeked Week, la compagnia finalmente annunciato delle novità sulla quarta stagione di Stranger Things, svelando quattro importanti new entry dei nuovi episodi.

I nuovi volti della serie sono Amybeth McNulty (Anne with an E), Myles Truitt (Queen Sugar), Regina Ting Chen (Queen of the South) e Grace Van Dien (Charlie Says), a cui potete dare un'occhiata nella foto in calce alla news.

Qui di seguito invece vi riportiamo le descrizioni dei personaggi fornite da Deadline:

Amybeth McNulty è Vickie , una nerd dalla parlantina veloce che cattura l'attenzione di uno dei nostri amati eroi.

, una nerd dalla parlantina veloce che cattura l'attenzione di uno dei nostri amati eroi. Myles Truitt interpreta Patrick , una star del basket di Hawkins che ha tanti amici, talento e vive una bella vita... fino a quando degli eventi scioccanti non mandano la sua vita fuori controllo.

, una star del basket di Hawkins che ha tanti amici, talento e vive una bella vita... fino a quando degli eventi scioccanti non mandano la sua vita fuori controllo. Regina Ting Chen veste i panni di Ms. Kelly , una popolare consulente di orientamento che si preoccupa profondamente dei suoi studenti, specialmente quelli più in difficoltà.

, una popolare consulente di orientamento che si preoccupa profondamente dei suoi studenti, specialmente quelli più in difficoltà. Grace Van Dien è Chrissy, la cheerleader principale di Hawkins e ragazza più popolare della scuola. Ma sotto la superficie apparentemente perfetta si cela un oscuro segreto.

Sempre durante l'evento, è stato inoltre annunciato l'arrivo di Rebel Robin: Surviving Hawkins, una serie podcast che farà da companion al romanzo prequel dedicato al personaggio di Maya Hawke. Doppia dalla stessa Hawke, l'audio-serie debutterà su Spotify e Apple Podcasts il prossimo 29 giugno.

Ancora nessuno novità invece per quanto riguarda la data di uscita di Stranger Things 4.