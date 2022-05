Stranger Things 4, Netflix lancia i primi 8 minuti della nuova stagione!

Si avvicina sempre più l'esordio dell'attesissima stagione 4 di Stranger Things, che debutterà in streaming esattamente tra una settimana, e per accontentare i fan impazienti Netflix ha giocato d'anticipo, mettendo online i primi 8 minuti della prossima season, che durerà complessivamente 5 ore in più rispetto alle stagioni precedenti!

Se le prime reazioni all'anteprima di Stranger Things avevano fatto salire l'hype degli appassionati di una delle serie di maggior successo di Netflix, questi primi minuti della nuova season non saranno da meno, con un flashback che ci porta precisamente all'8 settembre del 1979 e apre ad una stagione in cui sarà approfondita la storia di Eleven.

Senza spoilerare nulla di ciò che vedrete nel video, vi basterà sapere che la quarta stagione di Stranger Things sarà ambientata sei mesi dopo la battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di ciò che è accaduto, i protagonisti si separano per la prima volta e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente delicato arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Netflix inoltre ha reso noto da quanti episodi saranno composte le due parti della stagione 4: il volume 1 che debutterà il prossimo 27 maggio includerà le prime 7 puntate, mentre il volume 2 in arrivo il 1° luglio porterà la stagione verso la conclusione con gli episodi 8 e 9.

Come mai una divisione così sbilanciata? Ci sono probabilmente varie motivazioni dietro a questa scelta, ma sicuramente una di queste è la durata del finale di Stranger Things 4: stando a quanto hanno rivelato i fratelli Duffer nei giorni scorsi, l'ultimo episodio di Stranger Things 4 durerà più di due ore, un vero e proprio film scritto e diretto dagli stessi Matt e Ross Duffer, che farà da preludio alla quinta e ultima stagione di Stranger Things!