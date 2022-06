Stranger Things 4, Netflix pubblica le prime immagini del volume 2!

In attesa di scoprire se Steve morirà in Stranger Things 4, pochi minuti fa Netflix ha pubblicato le prime immagini ufficiali del volume 2 della nuova stagione dell'acclamata serie tv creata dai fratelli Duffer.

Rispetto agli eventi della terza stagione, a Hawkins sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt: mentre affrontano le conseguenze di quanto successo, i protagonisti si separano per la prima volta e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme ad un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Creata dai Duffer Brothers, Stranger Things è prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment con i Duffer Brothers come produttori esecutivi, insieme a Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps Entertainment, Ian Paterson e Curtis Gwinn. Nel cast, tra gli altri, anche Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Natalia Dyer, Joe Keery e Maya Hawke.

Gli ultimi 2 episodi di Stranger Things 4, scritti e diretti dai Duffer Brothers, saranno disponibili in tutti i Paesi in cui il servizio di Netflix è attivo a partire dall'1 luglio. L’episodio 8 avrà una durata di 1 ora e 25 minuti, mentre l’episodio 9 durerà 2 ore e 20 minuti, per un epico finale di stagione di quasi 4 ore.

Per altri approfondimenti guardate il teaser trailer di Stranger Things 4 vol2.