Stranger Things 4: Netflix rimuove una clip e mette un avviso dopo la strage in Texas

La quarta stagione di Stranger Things è finalmente disponibile con la sua prima parte sul servizio di streaming di Netflix, ma a poche ore dalla sua diffusione Netflix ha aggiunto alla serie un avviso sui contenuti della stagione alla luce della mortale sparatoria avvenuta pochi giorni fa nella scuola di Uvalde, in Texas. Rimossa anche una clip.

Il cartellino di avvertimento, che apparirà prima del riepilogo automatico della stagione 3 che gli spettatori statunitensi vedranno prima dell'inizio della nuova stagione, recita: "Abbiamo girato questa stagione di 'Stranger Things' un anno fa. Ma vista la recente e tragica sparatoria in una scuola del Texas, gli spettatori potrebbero trovare angosciante la scena di apertura dell'episodio 1. Siamo profondamente addolorati per questo episodio. Siamo profondamente rattristati da questa indicibile violenza e i nostri cuori vanno a tutte le famiglie che piangono una persona cara".

Inoltre, nella descrizione che precede il primo episodio di questa quarta stagione di Stranger Things è stato aggiunto il seguente testo: "Attenzione: Contiene violenza grafica che coinvolge i bambini", aggiungendo anche "immagini disturbanti" agli avvisi di classificazione dello show. Inoltre, i primi 8 minuti di Stranger Things 4, che mostravano il violento e sanguinoso incontro tra il dottor Martin Brenner (Matthew Modine) e Undici (Millie Bobby Brown) e che includevano immagini di bambini uccisi, sono stati rimossi da YouTube.

Vi ricordiamo che, nonostante i tre anni trascorsi 'nel nostro mondo' dall'uscita di Stranger Things 3, Stranger Things 4 è ambientata sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins: mentre affrontano le conseguenze di quanto successo, i protagonisti si separano per la prima volta e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.