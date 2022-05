Stranger Things 4, Noah Schnapp:'Ho cercato di far cambiare il look dei capelli di Will!'

La star di Stranger Things, Noah Schnapp, ha ammesso di aver desiderato ardentemente che i fratelli Duffer decidessero di cambiare il taglio di capelli del suo personaggio, Will Byers, senza successo. Schnapp lo ha raccontato in una recente intervista sulla quarta stagione di Stranger Things, disponibile su Netflix.

"Ho parlato con loro talmente tante volte dicendo 'Ehi, stiamo pensando ad un nuovo taglio per Will?'. Abbiamo ancora una stagione ma sono piuttosto leali nei confronti di quel look. Credo sia un taglio di capelli molto classico in stile anni '80 e quindi non credo che vi rinunceranno" ha dichiarato Schnapp, tra i protagonisti dello show. A più riprese Stranger Things 4 cita gli anni '80.



Noah Schnapp tuttavia si è rivolto anche ai propri genitori, che in quel decennio erano degli adolescenti, scoprendo che i ragazzi dell'epoca non portavano quel tipo di taglio.

Da tempo ormai i capelli di Will Byers sono oggetto di meme e video sui social, da Instagram a TikTok, e Noah Schnapp probabilmente avrebbe fatto volentieri a meno di riprendere quel tipo di look.



Nella prima stagione il giovane attore indossava una parrucca mentre in questa stagione ai suoi capelli sono state applicate delle extension, come hanno raccontato i produttori.

La serie Netflix dei fratelli Duffer e prodotta da Shawn Levy è tornata con la prima parte dei nuovi episodi. La seconda parte, quella conclusiva, sarà disponibile da luglio.



Lo show si concluderà definitivamente con la quinta stagione e David Harbour conosce il finale di Stranger Things, come ha ammesso lui stesso in una recente intervista.