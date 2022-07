Stranger Things 4, Noah Schnapp: 'Quella scena con Jonathan non era prevista'

Alcuni giorni fa Noah Schnapp ha confermato che Will è gay, proprio come molti fan di Stranger Things avevano ipotizzato ormai da tempo e ora, l'attore ha anche rivelato che una delle scene più emozionante del finale di stagione non era inizialmente prevista.

Stiamo parlando di quel momento tra fratelli in cui Jonathan mostra tutto il suo sostegno al personaggio interpretato da Noah Schnapp dopo aver assistito dallo specchietto retrovisore alla scena in cui il giovane ragazzo di Hawkins si commuove dopo aver di fatto rivelato in parte i suoi sentimenti all'amico di sempre Mike.

"Quella scena con Jonathan non era prevista originariamente nella sceneggiatura. È stato solo dopo che ho girato la scena di me nel furgone, dove mi hanno visto piangere e dopo che Jonathan sviluppa un forte senso di protezione dopo aver visto tutto dallo specchietto retrovisore. Erano tipo, abbiamo bisogno di una scena come quella. Così l'hanno scritta mentre stavamo girando".

Da tempo ormai si dibatteva sulla sessualità di Will, e proprio a proposito della discussione avuta con Jonathan, Shnapp ha aggiunto: "È anche molto importante per le persone vedere che Will non è solo, perché tutto ciò che abbiamo visto fin qui di lui è stata una lotta continua con se stesso e con il mondo. Non si è mai mostrato apertamente per ciò che è. Jonathan gli sta parlando in codice: è solo il modo perfetto per dire a qualcuno come Will che tiene a lui e che lo accetta in ogni caso. Penso che sia stato davvero un momento perfetto".

Voi cosa ne pensate di questo commovente momento tra i fratelli Byers in Stranger Things 4? Ditecelo nei commenti.