Stranger Things 4, Noah Schnapp sulla seconda parte: 'Ci saranno delle morti'

Noah Schnapp potrebbe fare invidia a Tom Holland in quanto a spoiler involontari in questa nuova intervista al Tonight Show Starring Jimmy Fallon, dove ci svela qualche succosa anticipazione sulla seconda parte della quarta stagione di Stranger Things.

Ospite al celebre talk show americano, l'interprete di Will Byers Noah Schnapp non è riuscito a trattenersi dal fare qualche spoiler sulla seconda parte di Stranger Things 4, in uscita a luglio su Netflix.

Anzi, racconta il giovane attore, ne aveva inavvertitamente fatti anche degli altri...

"A dire il vero, ho fatto anche io qualche errorino..." ha spiegato "Me ne sono letteralmente accorto solo quest'oggi, ma ho postato alcune cose su Instagram, un'esplosione o qualcosa del genere, che proveniva dagli episodi restanti della stagione 4. E i fan subito hanno commentato 'Sei... Stai facendo uno spoiler?' E io 'Oh mio Dio! Finirò nei guai!' E l'ho tolto tipo, proprio adesso!".

"Dalla seconda parte di stagione potete aspettarvi delle morti, un po' di splatter..." ha poi aggiunto, con grande stupore di Fallon che ha subito replicato "Wow, questo sì che un grosso spoiler! Amico, hai appena detto qualcosa che non avresti dovuto dire...".

"No oh, non ho mica detto chi!. Cioè, potete tutti immaginare che ovviamente... Qualcuno dovrà..." ha risposto il ragazzo, facendo il gesto del tagliagole con la mano.

"No, non dobbiamo per forza immaginarcelo!" ha concluso poi il conduttore.

Insomma, sembra che di momenti scioccanti in Stranger Things ne dobbiamo vedere ancora diversi... Voi che ne pensate? Morirà davvero qualcuno? E chi? Fateci sapere nei commenti.