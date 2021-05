Stranger Things 4, novità in arrivo: si avvicina l'ora del trailer?

Dalla Writers' Room di Strangers Things arrivano segnali incoraggianti per i fan, in attesa di novità sulla data di uscita della quarta stagione della serie Netflix. Nella giornata di mercoledì il profilo Twitter gestito dagli sceneggiatori ha pubblicato in rapida successione due post che sembrano annunciare importanti rivelazioni a stretto giro.

Se nei giorni scorsi era stato Finn Wolfhard a parlare di una possibile data di uscita dei nuovi episodi di Stranger Things, stavolta un annuncio ufficiale sembra davvero imminente.

I due tweet sono visibili anche in calce alla notizia. Il primo recita semplicemente "Siete pronti?", ed è inutile dire che è diventato immediatamente virale. Il secondo rimanda a un video sul canale YouTube di Stranger Things, ed è accompagnato da una serie di emoji dell'orologio e della testa che esplode.

Il video, invece, è intitolato HNL Control Room, e la didascalia spiega: "A causa di difficoltà tecniche, l'Hawkins National Laboratory sarà chiuso fino a nuovo avviso. Torneremo in servizio domani alle 9:00 ET."

Cosa succederà alle 9 del 6 maggio? Tutti gli indizi lasciano supporre che verrà pubblicato un primo trailer della nuova stagione di Stranger Things. I fan, che si stanno scatenando in queste ore sul web, non sembrano avere dubbi.

Sarà davvero così? Vedremo finalmente le prime immagini della nuova stagione, e magari scopriremo anche la data di uscita e nuove anticipazioni sulla trama di Stranger Things 4? Ancora poche ore e lo sapremo.