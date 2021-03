Stranger Things 4: tutte le novità più recenti sulla prossima stagione

Ci sono alcune domande a cui la quarta stagione di Stranger Things dovrà rispondere quando finalmente sarà rilasciata su Netflix. Ancora non c’è una data d’uscita stabilita, ma le novità non mancheranno e torneremo ad Hawkins molto presto.

Iniziamo stabilendo i ritorni nel cast, rivedremo Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Max (Sadie Sink), Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Robin (Maya Hawke) e Joyce (Winona Ryder).

Sono stati svelati 8 nuovi personaggi, Robert Englund (Nightmare) interpreterà Victor Creel, un uomo disturbato imprigionato in un ospedale psichiatrico, Tom Wlaschiha (Jaqen H'ghar di Game of Thrones) sarà Dmitri, un guardia carceraria russa intelligente e affascinante. Mason Dye (Teenwolf) invece sarà Jason Carver, un nuovo atleta alla Hawkins High School, bello e ricco che esce con la ragazza più popolare della scuola.



Jamie Campbell Bower (il giovane Grindelwald in Harry Potter) sarà Peter Ballard, un uomo premuroso che lavora come inserviente in un ospedale psichiatrico. Eduardo Franco (Booksmart) interpreta Argyle, fattorino della pizza e il nuovo migliore amico di Jonathan. Sherman Augustus è il tenente colonnello Sullivan, un uomo senza fronzoli che crede di sapere come fermare il male a Hawkins. Nikola Djuricko interpreterà Yuri, un imprevedibile contrabbandiere russo che ama le barzellette, i soldi e il burro di arachidi croccante. E infine l'attore britannico Joseph Quinn interpreta il ruolo di Eddie Munson, il capo del D&D Club ufficiale dell'Hawkins High, The Hellfire Club.



A partire da ottobre 2020, le riprese sono finalmente ricominciate dopo lo stop dovuto alla pandemia di COVID-19 e nel primo trailer rilasciato abbiamo scoperto dove è finito Hopper dopo la fine dell'ultima stagione. La quarta stagione si concentrerà probabilmente su di lui e Undici e su come, o se, riprenderà i suoi poteri perduti.



Scoprite tutte le teorie sul destino di Hopper in Stranger Things e come ha fatto Millie Bobby Brown ad ottenere la parte di Undici in Stranger Things.