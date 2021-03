Stranger Things 4, la nuova foto dal set mostra l'Upside Down!

Le nuove foto dal set della stagione 4 di Stranger Things forniscono ai fan un'altra sbirciatina sulla nuova stagione dell'acclamata serie tv di fantascienza del servizio di streaming on demand Netflix.

I nuovi episodi sono attualmente in fase di riprese nello Stato della Georgia, anche se recenti rapporti hanno confermato che alcune sequenza della stagione saranno ambientate in Russia, poiché è lì che il capo Hopper (David Harbour) è tenuto prigioniero.

Queste foto del set - che come al solito potete visionare in calce all'articolo - mostrano che la cittadina immaginaria di Hawkins, Indiana non è ancora libera dall'Upside Down. Le foto mostrano un parcheggio per roulotte - completo di veicoli degli anni '80 storicamente accurati - parzialmente avvolto in viticci dall'aspetto sinistro che ricordano il famoso universo alternativo 'oscuro' dal centro della serie.

Ricordiamo che la produzione della stagione 4 ha subito diversi ritardi a causa della pandemia, ritardi che il regista Shawn Levy ha accolto positivamente. "I rallentamenti hanno avuto un impatto molto positivo sulla serie, in realtà, perché hanno permesso ai Duffer Brothers, per la prima volta in assoluto, di scrivere l'intera stagione prima di girarla e di avere il tempo di riscriverla, concedendogli una finestra temporale che nelle precedenti stagioni non avevano mai avuto. Quindi posso assicurare che la qualità di queste sceneggiature è eccezionale, forse migliore che mai”.

Per altri approfondimenti Millie Bobby Brown ha raccontato il suo primo bacio, dato proprio sul set della serie tv Netflix; inoltre, guardate l'omaggio di David Harbour ad una nota catena di componenti elettronici.