Stranger Things 4, le nuove foto dal set svelano un momento importante per Undici!

La produzione della quarta stagione di Stranger Things è ripresa in Georgia dopo lunghi ritardi e slittamenti e dal set sono state pubblicate delle nuove foto potenzialmente spoiler di quello che accadrà a Undici negli episodi della nuova stagione. Ovviamente non è chiaro se si tratti di qualcosa legato alla trama del presente oppure a flashback.

Se non volete spoiler della quarta stagione di Stranger Things non proseguite nella lettura di questa news. Ricordiamo che Netflix ha già annunciato un prequel di Stranger Things e le new entry di questa nuova stagione.

Una delle immagini in particolare pubblicate da Digital Spy mostra Millie Bobby Brown su una barella che viene caricata su un'ambulanza. La giovane protagonista indossa anche una maschera per l'ossigeno. Considerando che nessuna macchina da presa è visibile nell'immagine, non è chiaro se si tratti o meno di una sequenza vera e propria o meno.

Inoltre altre indiscrezioni svelano l'apertura di un negozio di armi a Hawkins, utile per armare i cittadini a combattere una minaccia ignota.

Così come altri show e film anche Stranger Things ha subito molteplici ritardi nella produzione e nella distribuzione a causa della diffusione del COVID-19 in tutto il mondo.

In ogni caso i produttori hanno svelato di aver approfittato dell'interruzione forzata per perfezionare al meglio la stagione 4.



Ecco il nostro approfondimento sulla quarta stagione di Stranger Things.