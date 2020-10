Stranger Things 4, le nuove immagini dal set ci riportano ai classici sapori retrò

Alcune nuove foto del set di Stranger Things 4 ci riportano ai classici sapori retò a cui eravamo abituati. A lungo i fan si sono chiesti cosa potevano aspettarsi da questi nuovi episodi a grazie a delle nuove immagini appena pubblicate, la loro domanda sta per trovare finalmente una risposta.

Dagli scatti di Just Jared che vi riportiamo qui di seguito notiamo che finalmente Dustin e Steve sono di nuovo insieme. Steve lavora in un negozio che si occupa di noleggio di videocassette, Family Video, che già avevamo avuto modo di vedere nella terza stagione e spera di conquistare qualcuna delle sue avvenenti clienti. Nelle foto appaiono anche Sadie Sink interprete di Max e anche Maya Hawke interprete di Robin. I 4 ragazzi sembrano montare in auto in fretta e furia. Cosa starà accadendo?

Per scoprirlo bisognerà attendere ancora un bel po' visto che le riprese di Stranger Things 4 sono partite da non molto. In tutte queste crescenti incertezze sappiamo per lo meno che Hopper è vivo. Lo abbiamo visto si prigioniero nella gelida Russia ma, ci sono ancora buone speranze che possa ritrovarsi con Eleven dopo quella struggente lettera.

Alcuni indizi sparsi qua e la farebbero presupporre un ritorno anche di Billy in Stranger Things 4, il turbolento fratello di Max interpretato da Dacre Montgomery. Probabilmente tornerà solo sottoforma di flashback che ci faranno conoscere qualcosa in più sul suo passato.