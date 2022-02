Stranger Things 4: data di uscita con una clamorosa novità!

Nelle ultime ore Netflix ha diffuso in rete dei nuovissimi poster ufficiali per la quarta stagione di Stranger Things. Ritraenti le diverse location della stagione, compresa l'Unione Sovietica in cui è intrappolato Hopper, queste nuove locandine avvisano gli spettatori che "Ogni conclusione ha il suo inizio". Ecco le date d'uscita sulla piattaforma.

Nelle diverse locandine possiamo ammirare i personaggi di Stranger Things a cui ci siamo affezionati nel corso delle ultime tre stagioni: si parte dalla Russia con Hopper (che sicuramente non tarderà a riunirsi con il vecchio team), si va poi nel laboratorio (visto nel corso della prima e della seconda stagione) dove Undici dovrà apprendere i dettagli circa il suo oscuro passato. Passiamo poi a quella che viene chiamata Creek House in quel di Hawkins, dove pare saranno ambientate le vicende del gruppo Steve, Dustin, Lucas e Max. L'ultima locandina mostra il "team California", quindi la stessa Undici, Mike e Will.



Il Vol. 1 di Stranger Things 4 è in arrivo il 27 maggio 2022. Il Vol. 2 arriverà il 1° luglio.



Il cast dello show ha promesso a più riprese che questa sarà "la migliore stagione di Stranger Things finora", la "più dark", la "più spaventosa", ma anche la "più divertente". È difficile farsi un'idea solo grazie a queste parole, ma per fortuna nei mesi passati ci sono venuti in aiuto i primi trailer di Stranger Things 4, che ci hanno offerto qualche delucidazione in più su quella che è la situazione attuale in quel di Hawkins e dintorni, ma al contempo hanno fatto sorgere ancora più domande.

Come rivelato nell'ultimo trailer diffuso qualche settimana fa da Netflix, la quarta stagione avrà un balzo temporale di sei mesi e Undici è diventata una ragazza californiana: in una lettera che le sentiamo leggere nell'ultimo trailer, la ragazza racconta i sui suoi piani per rivedere Mike e condividere insieme a lui "la migliore vacanza primaverile di sempre".