Stranger Things 4 e l'omaggio al franchise di Matrix nascosto nei poster

Pochi giorni fa sono stati diffusi in rete dei nuovissimi poster ufficiali della quarta stagione di Stranger Things, i quali rendevano nota anche la data di diffusione in streaming dei due volumi che comporranno la stagione. Le due parti distinte arriveranno rispettivamente il 27 maggio e il 1° luglio 2022. Avete notato la citazione nella tagline?

Molti di voi lo avranno già notato probabilmente, ma per coloro a cui è sfuggito, sappiate che nella tagline che compare nei nuovi poster di Stranger Things 4 c'è un riferimento neanche troppo velato alla conclusione della trilogia di Matrix. La frase "Every Ending Has a Beginning" sembra rimandare direttamente a "Everything That Has a Beginning Has an End", frase quest'ultima pronunciata in Matrix Revolutions dall'Oracolo a Neo per meglio esplicare la conclusione del cammino dell'Eletto nella storia. Magari le due conclusioni avranno traiettorie simili?

A rinforzare questa teoria tra le similarità tra i due franchise, nell'aprile 2020 c'era stata anche una foto diffusa dalla writers room della serie Netflix che indicava le numerose influenze sulla stagione e tra queste vi è citato anche Matrix. E' probabile, quindi, che la citazione alla frase dell'Oracolo stia a preannunciare il diffondersi dell'oscurità a Hawkins, allo stesso modo in cui l'Agente Smith provvedeva a diffonderla all'interno della simulazione artificiale.

Il cast dello show ha promesso a più riprese che questa sarà "la migliore stagione di Stranger Things finora", la "più dark", la "più spaventosa", ma anche la "più divertente". È difficile farsi un'idea solo grazie a queste parole, ma per fortuna nei mesi passati ci sono venuti in aiuto i primi trailer di Stranger Things 4, che ci hanno offerto qualche delucidazione in più su quella che è la situazione attuale in quel di Hawkins e dintorni, ma al contempo hanno fatto sorgere ancora più domande.