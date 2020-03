Stranger Things 4: Orlando Bloom e Emma Thompson si uniscono al cast in un simpatico video

Purtroppo anche la produzione di Stranger Things 4 si è interrotta a causa del Coronavirus. In attesa che la situazione si sblocchi possiamo goderci un divertente video backstage creato per promuovere l'iniziativa di beneficenza di Sport Relief.

Il filmato è presentato da Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max), Finn Wolfhard (Mike) e Millie Bobby Brown (Undici), membri stabili del cast. Per realizzare gli spaventosi mostri che popolano il Sottosopra e che i nostri eroi devono affrontare c'è però bisogno di esperti designer come Steve F. Layed. È lui a rivelarci che per il ruolo del terribile Mind Flayer (Mostro Ombra) hanno dovuto provinare decine di attori, tra i quali Jennifer Saunders, Orlando Bloom, Tan France ed Emma Thompson.

I quattro interpreti si sono prestati allo scherzo e li vediamo impegnati nell'audizione, mentre spiegano il motivo che li ha spinti a proporsi per il ruolo. Saunders dichiara che la sua esperienza deriva dall'aver interpretato Godzilla e Lo Squalo: "A volte mi spavento da sola, a dire il vero". Bloom ammette di voler far vedere a tutti che non ha soltanto un bel viso e un bel fisico. Chi lo conosce davvero sa che in realtà possiede anche un lato malvagio. Lo stilista Tan France invece vuole essere preso sul serio come attore, e per il provino lo vediamo indossare un ridicolo abito da mostro. Infine Emma Thompson si esibisce in una posa terrificante, che dovrebbe mostrare a tutti le sue doti attoriali.

Il resto del video si basa sul fatto che Wolfhard (Mike) non sa andare in bici, per questo nelle scene in cui vediamo Mike andare in giro per la città in sella alla sua bici... beh si è trattato di un complicato effetto speciale. Nel finale l'attore dimostra però di aver superato le sue insicurezze e di saper pedalare in maniera perfetta. È Undici a prendersi il merito di averglielo insegnato attraverso le sue abilità mentali. Infine gli attori invitano gli spettatori a cliccare sul link e fare una donazione a Sport Relief, associazione inglese che si prende cura delle persone bisognose del paese.

Nuove foto dal set hanno confermato che ci sarà un ritorno di un noto personaggio in Stranger Things 4.