Stranger Things 4 e quel particolare che forse non avete notato nell'ultimo trailer

L'entusiasmo è davvero alle stelle dopo l'ultimo trailer di Stranger Things 4 e i fan hanno analizzato in lungo e in largo il video diffuso da Netflix per scovare dei dettagli che potrebbero anticipare il futuro del gruppo di giovani ragazzini di Hawkins e nel corso di questa attenta indagine hanno scovato qualcosa di assai particolare.

Al minuto 1:59 del trailer, vengono mostrate una serie di nuvole cosmiche che contengono quattro timestamp che coincidono con diversi momenti della clip ovvero le scene dei minuti 1:46, 0:33, 2:30 e 0:52 che corrispondono al momento in cui Mike (Finn Wolfhard) che guarda Eleven (Millie Bobby Brown) mentre viene portato via dalle autorità, Max (Sadie Sink) che legge una lettera sulla tomba di Billy, il nuovo personaggio Eddie Munson (Joseph Quinn) che guida una campagna di Dungeons & Dragons e Dustin (Gaten Matarazzo) e Mike sugli spalti alla partita di basket di Lucas (Caleb McLaughlin).

Anche se non si può dire esattamente cosa potrebbero significare questi momenti e perché siano così importanti da giustificare questa particolare trovata, i fan sono riusciti ad individuare innumerevoli dettagli nel nuovo trailer di Stranger Things 4 sfuggiti ai più.

Cosa pensate che accadrà in questa nuova stagione della serie Netflix e soprattutto perchè queste scene sono così significative? Per scoprirlo, non ci resta che attendere fino al prossimo 27 maggio!