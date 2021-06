Stranger Things 4, ecco perché Jim Hopper avrà un look diverso

David Harbour è un attore molto impegnato e dopo il successo ottenuto con Stranger Things lo vedremo presto nel film Marvel Black Widow nei panni di Red Guardian. Sfortunatamente però Red Guardian e Hopper avevano troppe cose in comune così ci ha pensato l'attore a trovare un modo per differenziarli.

La terza stagione di Stranger Things si è conclusa con la rivelazione che Jim Hopper, l'amato sceriffo di Hawkins, era effettivamente vivo e detenuto in una prigione russa. Qualche tempo dopo un breve teaser della quarta stagione confermava che Hopper sarebbe tornato e lo mostrava con la testa rasata a lavorare sui campi innevati in Russia.

È stato un semplice cambio di look per il personaggio? A quanto pare c'è altro dietro, quel look per Hopper è stato deciso proprio da Harbour dopo aver interpretato un secondo personaggio proveniente dalla Russia: Red Guardian, alter ego di Alexi Shostakov, risposta sovietica a Captain America in Black Widow.



Red Guardian inizia il suo viaggio nel film in una prigione russa e ha gli stessi capelli e la barba arruffata che Hopper avrebbe dovuto sfoggiare nella quarta stagione di Stranger Things. Tutte queste coincidenze avrebbero scatenato i fan alla ricerca di misteriosi collegamenti tra la serie Netflix e il film Marvel. Per impedire tutto questo Harbour ha pensato di differenziare drasticamente i suoi due personaggi.

Durante un'apparizione al Jimmy Kimmel Live! l'attore ha spiegato che i due personaggi sembravano troppo simili e che qualcosa doveva cambiare.



"Abbiamo finito di girare la terza stagione di Stranger Things 3 nel marzo del 2019 e sapevo che sarei stato in questa prigione russa. E poi, letteralmente, un mese dopo, ho ricevuto una chiamata dalla Marvel che volevano che interpretassi un ragazzo che inizia il film in una prigione russa", ha detto Harbour a Kimmel.



L'attore ha continuato dicendo che stava segretamente scattando foto del set di Black Widow per inviarle a Ross e Matt Duffer, i creatori di Stranger Things, e assicurarsi che le prigioni russe avessero un aspetto diverso.

Tuttavia, alla fine della produzione, ha deciso che era l'aspetto del personaggio che doveva cambiare, non il mondo intorno a lui.



"È stato divertente, però. Mi ero fatto crescere i capelli e poi sono stato scritturato in quest'altra cosa per interpretare un prigioniero russo", ha continuato. "Ho pensato, 'Non posso essere lo stesso ragazzo con i capelli lunghi e la barba nella stessa prigione.' Quindi ho scattato foto del set, all'insaputa di tutti, e le ho inviate ai Duffer Brothers, assicurandomi che non usassero nessuno degli stessi colori del set e che i look e gli outfit fossero diversi. Alla fine ho detto:’Ragazzi, non possiamo farlo, sto uscendo con questo film Marvel e non posso avere anche qui la barba e i capelli così'. Quindi mi sono rasato a zero".



Hopper ha ottenuto un nuovo look per l'inizio della stagione 4 di Stranger Things e Red Guardian ha mantenuto i capelli e la barba per Black Widow. Tutto bene quel che finisce bene, ora i fan potranno amare entrambi i personaggi senza confonderli.

Tuttavia possiamo scommettere che il cambio di look di Hopper non sarà sufficiente per impedire ai fan di sviluppare teorie e collegare i due franchise in qualche modo.

Intanto sono stati svelati i titoli dei primi episodi di Stranger Things 4 e alcune immagini dal set si Stranger Thing potrebbero anticipare un drammatico finale, questo non può far altro che aumentare l'hype.