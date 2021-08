Stranger Things 4, ecco perché manca ancora molto all'uscita della nuova stagione

In attesa che Netflix annunci la data esatta dell'arrivo della quarta stagione di Stranger Things, la cui uscita è prevista per un generico 2022, il produttore Shawn Levy ha spiegato perché la lavorazione dei nuovi episodi sta procedendo a rilento anche dopo la piena ripartenza delle produzioni.

"Grazie per non avermi chiesto una data di uscita perché sono già stato citato erroneamente questa settimana su quell'argomento, leggermente. Dirò solo che siamo molto in ritardo, e io e i Duffer vogliamo condividere la quarta stagione con il mondo tanto quanto il mondo la vuole" ha dichiarato Levy in un'intervista rilasciata all'Hollywood Reporter per l'uscita di Free Guy con Ryan Reynolds.

Stando al produttore, il ritardo ha a che vedere sopratutto con le grandi ambizioni del nuovo arco narrativo: "Parte di ciò che sta richiedendo molto tempo risale a prima del Covid e la pandemia, perché la stagione 4 costruita per essere di gran lunga la più ambiziosa, cinematografica, tentacolare, ed epica che abbiamo mai realizzato. Non di poco, ma di molto. Quindi la complessità della quarta stagione, anche prima degli ostacoli e le sfide della pandemia, sta richiedendo molto tempo perché vale davvero la pena aspettare."

Voi cosa vi aspettate dalla nuova stagione? Ditecelo nei commenti! Intanto, David Harbour ha spiegato perché voleva che Hopper indossasse un cappello in Stranger Things.