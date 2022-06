Stranger Things 4, perché Max e Lucas si sono lasciati? Risponde Sadie Sink

L'arrivo della parte finale di Stranger Things 4 è ormai vicino, e nell'attesa Sadie Sink, interprete di Max, risponde ad alcune domande che i fan si sono posti nel corso della nuova stagione. Dopo aver approfondito il contenuto delle lettere scritte dal suo personaggio, l'attrice ha parlato del breakup tra Lucas e Max: perché è avvenuto?

Come abbiamo visto, all'inizio della stagione 4 il gruppo si è allontanato. Eleven e Will sono infatti andati a vivere in California, mentre Lucas è entrato a far parte della squadra della Hawkins High School, diventando così uno dei popolari, ma senza lasciarsi alle spalle del tutto Dustin e Mike. Intanto Max si è ritrovata ad affrontare gli eventi traumatici della stagione 3, che hanno portato alla morte del fratello. Considerando la situazione, un allontanamento tra i due sembra quasi naturale.

Sadie Sink ha parlato del graduale isolamento di Max, dovuto al senso di colpa e al dolore durante il podcast Collider Ladies Night. "Mi sembra piuttosto semplice. Credo che i due personaggi siano in posti così diversi" ha detto l'attrice commentando il breakup. "Lucas si sta muovendo attivamente e sta cercando di trovare il nuovo sé e desidera la felicità e tuffarsi in qualcosa di nuovo ed eccitante e di essere cool, e Max non è pronta a questo. Lei non vuole fare quel passo. Non ha alcun interesse verso questo genere di cose. Ma credo che la questione principale sia che Lucas tiene così tanto a Max e agli altri, ma in particolare a Max, e vede Max in un modo diverso rispetto a come la vedono tutti, e questo la terrorizza. Quindi probabilmente c'è stato un momento in cui stava cercando di fare leva o qualcosa del genere. Aveva notato che qualcosa non andava, e lei non voleva coinvolgere nessuno, quindi lui non ha avuto parte [in questo], suppongo!"

Una spiegazione, quella di Sink, che avrebbe perfettamente senso. Voi cosa ne pensate? Intanto, mentre attendiamo la parte 2 della quarta stagione, ecco la nostra recensione di Stranger Things 4 Vol. 1.