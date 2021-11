Stranger Things 4, perchè la serie Netflix uscirà con tanto ritardo?

Il nuovo trailer di Stranger Things ha ulterioremente confermato che la stagione 4 della serie Netflix non arriverà fino all'estate 2022. Questo significa che i nuovi episodi, verranno rilasciati a ben 3 anni di distanza dalla precedente stagione. Ma quali sono le ragioni di questo enorme ritardo?

In primo luogo la pandemia. Non dimentichiamo che nel corso del 2021 le produzioni hanno avuto moltissimi problemi e nella maggior parte dei casi si sono fermate totalmente per lunghi periodi. Questo ha creato non pochi ritardi all'inizio delle riprese di Stranger Things, che sono partite solo alcuni mesi fa.

Il trailer mostrato nelle scorse ore, sembra rivelare anche un'altra ragione dell'ormai conclamato ritardo della serie Netflix. Ricorderete sicuramente che al termine della stagione 3, Undi si è trasferita in California con la famiglia Byers dopo la scomparsa di Hopper. Molto probabilmente, proprio l'organizzazione di questa nuova location che viene mostrata nel video promozionale, ha fatto ritardare ulteriormente i lavori. Infatti, nel corso della stagione 4, vedremo ben 3 diversi archi narrativi, non solo quello di Hawkins ma, la già citata California e anche la storia del capo del dipartimento di polizia che si svolgerà in Russia per buona parte.

Naturalmente i vari cambi di set, hanno ritardato la data d'uscita di Stranger Things 4, che è stata estremamente complessa da girare se teniamo conto anche delle stringenti norme derivanti dalla pandemia che hanno enormemente condizionato le vite di tutti noi nell'ultimo anno.