Stranger Things 4: i personaggi e i mostri più potenti, dal peggiore al migliore

I fan delle avventure di Undici e dei suoi amici non vedono l'ora di scoprire il futuro della serie ideata dai fratelli Duffer: ad aumentare le aspettative hanno contribuito anche Natalia Dyer che ha promesso grandi cose per la quarta stagione di Stranger Things, e la notizia di ben tre nuovi personaggi sul set di Stranger Things 4.

Se ancora bisognerà aspettare un po' di tempo per assistere alla quarta stagione di Stranger Things, siamo certi che il prossimo ciclo di episodi porterà una serie di nuove temibili minacce a Hawkins (e non solo, a quanto pare). In attesa di saperne di più, oggi cerchiamo di ripassare insieme tutte le creature e i personaggi che hanno dimostrato più di un potere straordinario, classificandoli in base alla loro potenza e pericolosità. Ovviamente, come sempre vi ricordiamo che si tratta della nostra opinione. Iniziamo.

Di certo non si tratta del più docile e mansueto tra gli animali domestici, e non vorremmo mai incontrarlo quando è affamato, ma di tutto il bestiario sinora mostrato, il Democane ci sembra la creatura "meno" potente. Nel corso della serie, abbiamo fatto la conoscenza di Dart, presentatosi inizialmente come un piccolo esserino all'apparenza indifeso, e che ha subito conquistato l'affetto del nostro amato Dustin (Gaten Matarrazzo). Con il tempo, tuttavia, la "creaturina" è cresciuta ed è diventata una sorta di cane particolarmente aggressivo, e che adora attaccare in branco.

Un personaggio che certamente ha dei poteri interessanti (ma che ancora, e forse mai, vedremo a pieno) è Kali Prasad (interpretata da Linnea Berthelsen), conosciuta anche come Otto. "Sorella" di Undici, Otto è in grado di provocare potenti allucinazioni mentali, e può anche diventare invisibile. Poteri notevoli, ma avendo visto ben poco di lei, non è possibile darle una posizione più elevata in classifica.

Il nemico “mostruoso” principale della prima stagione, e ricorrente negli episodi successivi (anche se, notevolmente ridimensionato) è il Demogorgone, prima creatura del Sottosopra a essere apparso nella serie, e che ha tormentato i nostri sogni per diverso tempo. Feroce, affamato e davvero inquietante, il fatto che uno di essi sia stato sconfitto (seppur con qualche difficoltà) da Undici, dimostra il fatto che non siamo di fronte alla creatura più potente dello show.

Potrà sembrare strano inserire a questo punto della classifica mostri apparentemente secondari come i Tralci, ma la motivazione c'è: la loro capacità di strangolare qualsiasi essere gli capiti a tiro è un'arma temibile, ma è soprattutto il fatto che siano in grado di impiantare uova nei corpi con i quali vengono a contatto ci fa dire che siamo di fronte a delle creature davvero potenti: chiedere a Will Byers (Noah Schnapp) per conferma.

Siamo ora a una posizione che ci ha fatto riflettere: bisognerebbe considerare differente il Mind Flayer come entità a sé stante, rispetto a quando si impossessa di un corpo umano? Noi crediamo di sì, ed è per questo che mettiamo nella terza posizione il mostro che deriva dalla possessione di un ospite umano da parte del mostro ombra. In questo caso, verrà rappresentato dal povero Billy Hargrove (Dacre Montgomery), ospite suo malgrado di una creatura tanto potente e spaventosa. Inoltre, siamo convinti che, con il tempo, le possessioni potranno diventare anche più efficaci, e allora in quel caso i guai saranno garantiti.

Farà discutere, ma purtroppo noi riteniamo che la nostra cara Undici, o Jane, o Umberta, come preferite (interpretata dalla splendida Millie Bobby Brown) si meriti "solamente" la seconda posizione, la piazza d'onore della nostra classifica. Certo, i suoi poteri sono enormi, e non li mettiamo in discussione. Ma Undi ha bisogno ancora di crescere e sviluppare ciò che ha dentro per poter essere considerata a pieno il personaggio più potente dello show. Inoltre, dopo l'incredibile finale di stagione di Stranger Things 3, ancora non sappiamo che ne sarà dei suoi poteri.

Ed è quindi del Mind Flayer, a nostro avviso, il ruolo di creatura più potente (almeno al momento) della serie. La sua brutalità, la sua forza, la sua intelligenza, il suo istinto, la capacità di connettersi agli esseri umani, infettarli e distruggerli da dentro, lo rendono l'incubo peggiore per chiunque. Speriamo che il gioco di squadra dei nostri personaggi preferiti possa, prima o poi, respingerlo per sempre.

E mentre alcune teorie vorrebbero uno dei personaggi più amati come prossimo villain nella quarta stagione di Stranger Things, la palla passa a voi: chi è a vostro avviso il personaggio/creatura più potente della serie? Fatecelo sapere con un commento nello spazio dedicato!