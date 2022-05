Stranger Things 4, un famoso personaggio pronto a tornare? L'indizio nel post

La maggior parte dei personaggi principali di Stranger Things è tornata negli episodi della stagione 4, compreso lo sceriffo Jim Hopper, interpretato da David Harbour, annunciato ormai da parecchio tempo. Un altro personaggio potrebbe tuttavia far capolino nello show, nonostante un destino apparentemente segnato nella stagione 3.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla nuova stagione. Sul nostro sito trovate la recensione di Stranger Things 4, per saperne di più sull'evoluzione dello show dei fratelli Duffer.



Il personaggio a cui ci riferiamo è Billy, interpretato da Dacre Montgomery, morto al termine della stagione 3 opponendosi ai mostri del Sottosopra per salvare la sorellina Max (Sadie Sink), dopo aver agito come burattino del Mind Flayer per tutta la stagione.

Nella quarta stagione Max s'incolpa della morte di Billy e quando la sua mente viene invasa da Vecna ha una visione di Billy, ancora sanguinante per la sua morte, che la incolpa per ciò che non ha fatto.



Ieri Dacre Montgomery ha pubblicato delle immagini del backstage su Instagram che certificano la sua partecipazione anche alla stagione 4:"Mi sento estremamente fortunato ad aver potuto girare queste scene durante la pandemia nella mia città natale, Perth (in Australia). Che benedizione assoluta lavorare con una troupe locale così incredibile e con la regia [di Shawn Levy] su Zoom!".



Billy appare nella quarta stagione in relazione alla trama che riguarda Vecna, il nuovo terrificante villain dello show:"La stagione 4 richiedeva un cattivo diverso rispetto a qualsiasi altro visto in precedenza. E doveva essere più di una creatura, più di una malvagia nuvola di particelle. Doveva essere un cattivo umanoide con più profondità, più dimensioni e molto più malvagio. Ecco cos'è Vecna" ha spiegato Levy.



D'altronde una star dello show aveva anticipato un climax esplosivo in Stranger Things 4 e sembra che Vecna contribuisca in maniera decisiva a creare queste rinnovate atmosfere horror.