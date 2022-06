Stranger Things 4, nel nuovo poster il faccia a faccia tra Undici e Vecna

Il primo Volume di Stranger Things 4 si è concluso lasciandoci una serie di domande a cui speriamo di trovare risposta nella seconda parte che debutterà tra pochissimi giorni. Ed è proprio in attesa di questo esordio che poco fa Netflix ha diffuso un nuovissimo poster che anticipa lo scontro finale.

La prima parte di Stranger Things 4 si è conclusa con una rivelazione dal passato e ci ha mostrato come lo scontro tra Undici e Henry Creel abbia consentito l'apertura di un portale verso il Sottosopra, dimensione nella quale Henry è stato confinato e si è trasformato nel terrificante Vecna.

Con i due episodi finali di Stranger Things 4 in uscita il prossimo 1° luglio sembra ormai scontato che la protagonista interpretata da Millie Bobby Brown e lo spaventoso villain torneranno a confrontarsi e il nuovo poster (che potete vedere nel tweet a fine articolo) anticipa proprio il clamoroso faccia a faccia tra Undici e Vecna.

I fratelli Duffer, creatori della serie hit Netflix hanno già messo le mani avanti, avvisando i fan che ci sarà da preoccuparsi per i protagonisti di Stranger Things: "Non vorrei davvero dirlo, ma mi preoccuperei del destino dei personaggi per questa seconda parte della stagione di sicuro..." ha affermato Ross Duffer pochi giorni fa a Empire Magazine. "Questa stagione è più dark e i nostri ragazzi non sono più dei ragazzini. C'è questa sensazione infausta che li accompagna, le cose potrebbero non andar bene. Se succederà davvero o meno lo scoprirete solo guardando i nuovi episodi".

Tra le domande che restano irrisolte e che vorticano nelle menti dei fan dello show, c'è soprattutto il tema delle origini del Sottosopra e del suo legame con la cittadina di Hawkins: nonostante le recenti spiegazioni sullo scorrere del tempo nel Sottosopra che hanno in parte chiarito alcuni dubbi, resta aperta a interpretazioni la scena in cui Undici apre il varco verso questa dimensione parallela.

A questo proposito, è intervenuta direttamente Millie Bobby Brown commentando la possibile creazione del Sottosopra da parte di Undici: "Penso che il Sottosopra sia sempre stato lì e che sarà sempre sotto Hawkins. Penso solo che lei abbia creato l'accesso ad esso. Non credo che abbia creato il Sottosopra. No, penso che sia sempre stato lì, penso che abbia creato una porta che nessuno poteva creare prima", ha raccontato l'attrice in una recente intervista a Variety.