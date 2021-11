Stranger Things 4: il nuovo poster della serie Netflix ci riporta ad Hawkins...e non solo!

Nel nuovo teaser di Stranger Thingsabbiamo avuto modo di dare uno sguardo alla nuova vita di Eleven in California e ora, un nuovo poster ci mostra i luoghi più iconici della serie Netflix che a quanto pare, non verrà rilasciata sino alla prossima estate.

Il poster è stato creato da Kyle Lambert ci mostra ambientazioni come l'Hawkins High e l'Hawkins National Laboratory, che sono raffigurati accanto a un paio di Demogorgoni. Vediamo poi anche lo skyline di Chicago che ci riporta alla stagione 2 e all'episodio "The Lost Sister". I fan più attenti hanni anche notato i giovani protagonisti di Stranger Things in sella alle loro biciclette e vestiti come personaggi di Ghostbusters.

Al di là dei luoghi più familiari è possibile scorgerne alcuni nuovi come ad esempio la nuova città in cui si è trasferita la famiglia Byers o la struttura russa in cui è detenuto Hopper, che è si prigioniero dei russi ma per il momento sembra essere vivo e vegeto.

Il poster è stato svelato come parte dello Stranger Things Day, una celebrazione dedicata a tutti i fan della serie Netflix, nata per commemorare il fatidico giorno in cui Will Byers (Noah Schnapp) è scomparso nel Sottosopra. Inoltre, durante questo evento sono stati rivelati anche i titoli dei nuovi episodi di Stranger Things 4.

Siete pronti per questa nuova stagione? Cosa pensate che accadrà ad Eleven e gli altri? Fatecelo sapere nell'apposita sezione dedicata ai commenti.