Stranger Things 4, quale sarà la probabile data di uscita su Netflix?

Il poster di Stranger Things 4 uscito da poco ci ha riportati per un attimo ad Hawkins. E' dall'ormai lontano 2019 che non vediamo i protagonisti, e li ritroveremo (cresciuti) molto presto. Ma quando arriverà su Netflix Stranger Things 4?

Il primo trailer ha rivelato che la prossima stagione arriverà finalmente nel 2022. Un'attesa di tre anni, dunque, per i fan dello show, che sperano che il tempo speso ad aspettare sarà ripagato da un grande spettacolo. I presupposti, per ora, ci sono tutti.

E' stato poi reso noto durante lo Stranger Things Day 2021 un periodo specifico del prossimo anno: estate 2022. Ma in che momento precisamente? E' molto probabile che, vista la lunga attesa, si opterà per l'inizio della stagione estiva, e dunque Giugno. Tuttavia, considerando che la prima e la terza stagione sono uscite a Luglio, sarebbe probabile che la quarta seguisse quel trend, e arrivasse su Netflix proprio nel mese di Luglio. A questo punto, quindi, dovremmo poter vedere Stranger Things 4 tra Giugno e Luglio 2022. Noi non vediamo l'ora, e voi?

Da quel che sappiamo, in questa stagione, faremo un salto di ben sei mesi. Troveremo i protagonisti cresciuti, e scopriremo che Undici adesso vive in California, mentre Hopper è ancora vivo ed è imprigionato in Russia. Per chi non lo avesse ancora visto, ecco il trailer di Stranger Things 4