Stranger Things 4, il produttore annuncia: 'arriverà presto e sarà grandiosa!'

La terza stagione di Stranger Things è uscita nel luglio del 2019, ciò significa che sono passati ben due anni dall’ultima volta che abbiamo visto i nostri amati protagonisti. L’uscita della quarta stagione potrebbe essere più vicina di quanto immaginiamo, o almeno l'annuncio che ci svelerà la data di uscita ufficiale.

Il finale della terza stagione si è concluso con l'epica resa dei conti contro il Mind Flayer allo Starcourt Mall. L'amato Jim Hopper (David Harbour) è apparentemente morto, la famiglia Byers ha lasciato la città e la struttura dei russi è stata distrutta...almeno per ora.



“Per affermare l’ovvio, è passato molto, molto, molto troppo tempo e sta arrivando”, ha detto il produttore Shawn Levy dell'attesissima quarta stagione.



La serie è uno dei titoli più importanti di Netflix e, dopo un ritardo nella produzione dovuto alla pandemia, Levy ha affermato di aver trascorso gli ultimi due mesi a girare gran parte della stagione:

“Abbiamo girato in Lituania poco prima della pandemia. Abbiamo girato in Georgia, Lituania e New Mexico, quindi basti dire che la stagione 4 è tentacolare. È visivamente e narrativamente molto ambiziosa, molto più ambiziosa delle tre stagioni precedenti" ha promesso.



“Il ritardo è dovuto in gran parte al COVID e al ritmo con cui dobbiamo lavorare per farlo in sicurezza, ma è anche la stagione per cui abbiamo scelto di fare le cose molto più in grande” ha aggiunto.



Il pubblico ha avuto un assaggio di ciò che accadrà quando un teaser trailer di Stranger Things 4 è stato diffuso a maggio.



Non è ancora stata fissata una data di uscita ma Levy ci ha dato un indizio su quando arriverà l’annuncio: “Arriverà abbastanza presto. E per quanto riguarda quando esattamente verrà annunciato, molto presto".



Insomma, finalmente le cose iniziano a muoversi e dopo due anni di attesa i fan non vedono l'ora di scoprire quando i nuovi episodi saranno disponibili su Netflix. Ad aumentare l'hype ci ha pensato anche l'interprete di Lucas, Caleb McLaughlin il quale ha dichiarato che i fan di Stranger Things non sanno cosa li aspetta e che la quarta stagione sarà folle.