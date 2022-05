Stranger Things 4: il produttore parla degli indizi sulla sessualità di Will

Dopo che Will Byers (Noah Schnapp) è stato catturato e portato nel Sottosopra nella prima stagione di Stranger Things, le stagioni successive lo hanno visto lottare per ritornare dai suoi amici a Hawkins.

L'uscita della stagione 4 - Volume 1 della serie su Netflix, della quale abbiamo parlato nella nostra recensione di Stranger Things 4, ha portato con sé diversi indizi sulla sessualità di Will e anche se non sono stati apertamente confermati, hanno incuriosito molti fan, con il produttore esecutivo e regista Shawn Levy che ha recentemente affrontato la questione.

Nella terza stagione, uno degli indizi che ha acceso le teorie sulla sessualità di Will è stata una scena che ha visto Mike (Finn Wolfhard) esprimere una frase che recitava "a Will non piacciono le ragazze". Presa alla lettera, questa sembrerebbe una conferma ovvia, ma nel contesto della scena, poteva anche significare che semplicemente il ragazzo non aveva ancora iniziato a interessarsi sentimentalmente a nessuno di nessun genere.

"Non è specifico sull'orientamento sessuale o altro", ha condiviso Levy con Entertainment Weekly sull'episodio. "Da allora, molte di queste domande sono emerse".

Un indizio più sottile ma potenzialmente importante della quarta stagione riguarda il progetto scolastico di Will su Alan Turing, un decifratore di codici della seconda guerra mondiale che è stato accusato di "grossolana indecenza" per aver avuto una relazione con un uomo. Questo ha portato alcuni spettatori a riflettere su Will e sui motivi che l'hanno spinto a concentrarsi sulla figura.

"Senza entrare nel punto in cui andremo più avanti nella stagione 4 [Volume 2], credo che dirò solo che non ci sono molti incidenti in Stranger Things", ha scherzato Levy. "C'è una chiara intenzione e strategia e un pensiero reale dato a ogni singolo personaggio. Quindi, se sei uscito dal volume 1 sentendo quelle briciole di pane di trama sul personaggio, probabilmente non è un caso".

E voi cosa ne pensate? Intanto, vi lasciamo con il nostro approfondimento sulla presenza o meno di Barb in Stranger Things 4.