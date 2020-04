Stranger Things 4: quali sono le puntate preferite dai fan?

In attesa della quarta stagione di Stranger Things, i numerosi appassionati della storia nata dalla mente dei fratelli Anthony e Joe Russo, hanno elencato quelle che secondo loro sono state le puntate migliori dello show.

A dare il via alla discussione è stato l'account Twitter @strangerwriters, che con un messaggio ha chiesto ai numerosi fan della serie di scrivere la loro puntata preferita. Il tweet ha avuto un grande successo, ricevendo oltre mille risposte e più di cinque mila Mi Piace. In calce alla notizia potete leggere alcuni dei commenti, sono in molti ad indicare episodi andati in onda nella prima stagione, che ha fatto conoscere al mondo la cittadina di Hawkins. Altri invece affermano di non avere particolari preferenze, trovando ogni puntata dello show perfetta, mentre una menzione speciale riesce ad ottenerla anche quella della terza stagione in cui abbiamo potuto vedere Alexei all'opera.

Dopo il video di Stranger Things in varie lingue, continuano quindi le divertenti iniziative collegate con la serie di Netflix. Rimaniamo in attesa delle prime indiscrezioni riguardo l'attesa quarta stagione, non sappiamo ancora quale sarà il ritardo accumulato a causa dell'emergenza Coronavirus, nelle scorse settimane infatti i protagonisti di Stranger Things si erano già recati in New Mexico per iniziare le riprese delle puntate inedite.