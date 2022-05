Stranger Things 4, ecco il punteggio Rotten Tomatoes dell'attesissima serie Netflix!

Con l'uscita del trailer finale di Stranger Things 4, si avvicina l'imminente debutto dei primi 7 episodi della stagione 4 di Stranger Things ed escono le prime recensioni della stampa internazionale nonché il punteggio attribuito da Rotten Tomatoes!

La quarta stagione di Stranger Things debutta su Rotten Tomatoes con una valutazione del 91% basata sulle 22 recensioni della critica finora pervenute.

A questo proposito, ecco la nostra recensione di Stranger Things 4 che si limita al solo Volume 1. Infatti, come spiegato in conclusione: "il nostro giudizio definitivo sulla nuova iterazione del franchise di Netflix è inevitabilmente sospeso fino alla visione del Vol. 2, che promette un finale di stagione a dir poco esplosivo".

Guardando alle recensioni che arrivano da oltreoceano, per ComicBook, "guardare i primi 7 episodi della stagione 4 di Stranger Things è come ritrovare dei vecchi amici, inclusi tutti i forzati convenevoli e le goffe conversazioni", mentre per Entertainment Weekly "ambientazioni fresche, nuovi accattivanti personaggi e una gratificante espansione della mitologia danno alla nuova stagione di Stranger Things una scossa d'energia, proprio quando la serie ne aveva più bisogno".

La quarta stagione di Stranger Things prenderà il via sei mesi dopo la battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di ciò che è accaduto, i protagonisti si separano per la prima volta e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente delicato arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Stranger Things 4 sarà composta da 9 episodi complessivi, di cui 7 puntate in uscita il prossimo 27 maggio e le ultime due annunciate per il 1° luglio, con un finale che durerà oltre due ore. Nel frattempo, avete già visto i primi minuti di Stranger Things 4?