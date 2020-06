Stranger Things 4: a che punto è la produzione della prossima stagione?

Le produzione di Stranger Things 4 era a buon punto, quando è scoppiata la terribile emergenza pandemica dovuta al diffondersi del Coronavirus negli Stati Uniti d'America e nel mondo, costringendo ogni produzione - anche pre e post - attiva a uno shutdown obbligato, per molti film e serie tv ancora oggi in essere, come per la serie Netflix.

È di pochissime ore fa l'ufficialità della fine dei lavori di sceneggiatura della quarta stagione dello show cult del colosso dello streaming, ideato dai fratelli Duffer e ormai tra le serie più amate e seguite al mondo, con un indice di gradimento sorprendente. Questo significa che, una volta ripresa la produzione, Stranger Things 4 girerà tutti gli episodi totali dello show, che non è chiaro se saranno otto o dieci (anche se dai fogli impilati di sceneggiatura opteremmo per 7-8).



Il problema è questo: quando riprenderanno le riprese di Stranger Things 4? La domanda non ha ancora ricevuto risposta ufficiale dalla produzione, eppure poco più di una settimana fa era intervenuto Gaten Matarazzo, interprete di Dustin, ad anticipare che il set della quarta stagione non dovrebbe riaprire i battenti non prima del prossimo settembre, mese in cui l'attore compirà 18 anni e non sarà più soggetto alla legge sui minori che ne restringeva la capacità lavorativa.



Se le riprese riprenderanno a settembre e dureranno altri 3 o 4 mesi, questo significa che la post-produzione inizierà a cavallo tra il 2020 e il 2021, permettendo un'uscita tra l'estate e l'autunno del prossimo anno e rispettando così le finestre di lancio della stagioni precedenti.



