Stranger Things 4, qual è il futuro di Nancy e Jonathan? Scopriamolo

Dopo due stagioni in cui abbiamo assistito alla nascita del sentimento tra Nancy Wheeler (Natalia Dyer) e Jonathan Byers (Charlie Heaton), finalmente nella terza stagione di Stranger Things abbiamo visto il concretizzarsi della loro relazione, anche se sfortunatamente per poco, dato il trasloco finale del ragazzo.

Oggi sembra una sciocchezza, ma negli anni '80 non era cosa immediata poter raggiungere un altro stato ogni qual volta lo si desiderasse, tanto per una questione di costi che di distanza. E anche volendo rimanere in contatto, i mezzi a disposizione per farlo erano ridotti al solo telefono casalingo, con dei costi interurbani esorbitanti. Che ne sarà allora della relazione tra Nancy e Jonathan nell'attesissima Stranger Things 4?



A parlarne per Netflix Queue ci hanno direttamente pensato i loro interpreti, che hanno avuto modo di riflettere sul futuro dei due personaggi e sul loro futuro rapporto. La Dyer ha dichiarato: "Penso che Nancy si senta molto sola. Con Jonathan ormai trasferitosi, con chi potrebbe relazionarsi ora? Chi è rimasto? Voglio dire, sono gli anni '80, quindi non è che tu possa utilizzare Skype o FaceTime. È una grande pausa. Sembra un po' come la fine di un'era. Ma quell'istinto che ha Nancy, quella forte curiosità e la sua grande determinazione, penso siano solo alcuni lati della sua personalità. Non credo dimenticherà questa parte di se stessa. Posso già vedere che andrà oltre".



E Heaton ha invece rivelato: "Sì, adesso c'è molta distanza tra i due. E la distanza è una cosa difficile in una relazione".



